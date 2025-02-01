Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кировском районе Перми десятки домов на сутки остались без горячей воды

В Закамске ведут ремонтные работы по устранению дефекта на тепломагистрали.

Источник: Комсомольская правда

В десятках домов Кировского района Перми 1 февраля на сутки отключили горячую воду. На ул. Ласьвинской идут ремонтные работы по устранению дефекта на тепломагистрали. На период выполнения работ возможно снижение качества отопления.

Горячую воду отключили в многоквартирных домах на улицах Охотников, Химградской, Новоржевской, Полтавской, Яранской и Богдана Хмельницкого. Плановый срок окончания работ — до 02:00 2 февраля.

«Плюсовая температура наружного воздуха позволяет провести все мероприятия максимально оперативно. О завершении работ будет сообщено дополнительно», — сообщили в компании «Т Плюс».

Информацию о сроках подключения горячей воды жильцы домов могут уточнить в жилищных организациях и Тепловой справочной службе по тел. 259−39−98.

ЖКХ