В Кировском районе Перми десятки домов на сутки остались без горячей воды

В десятках домов Кировского района Перми 1 февраля на сутки отключили горячую воду. На ул. Ласьвинской идут ремонтные работы по устранению дефекта на тепломагистрали. На период выполнения работ возможно снижение качества отопления.
Горячую воду отключили в многоквартирных домах на улицах Охотников, Химградской, Новоржевской, Полтавской, Яранской и Богдана Хмельницкого. Плановый срок окончания работ — до 02:00 2 февраля.
«Плюсовая температура наружного воздуха позволяет провести все мероприятия максимально оперативно. О завершении работ будет сообщено дополнительно», — сообщили в компании «Т Плюс».
Информацию о сроках подключения горячей воды жильцы домов могут уточнить в жилищных организациях и Тепловой справочной службе по тел. 259−39−98.