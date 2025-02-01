В городе Калачинске Омской области произошла вспышка бешенства

Вспышка бешенства произошла в городе в одном из ЛПХ по улице Восточной. В очаге заболевания, а также в радиусе 1,6 км от этого места действуют ограничительные меры. Запрещен оборот животных, доступ посторонним, за исключением специалистов ветеринарной службы и работников, задействованных в ликвидации очага, на территорию ЛПХ ограничен.