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В городе Калачинске Омской области произошла вспышка бешенства

До 30 марта там будут действовать ограничительные меры.

Источник: Комсомольская правда

В Калачинске объявлен карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора Омской области Виталия Хоценко, датированный 30 января, опубликован на портале правовой информации регионального правительства.

Вспышка бешенства произошла в городе в одном из ЛПХ по улице Восточной. В очаге заболевания, а также в радиусе 1,6 км от этого места действуют ограничительные меры. Запрещен оборот животных, доступ посторонним, за исключением специалистов ветеринарной службы и работников, задействованных в ликвидации очага, на территорию ЛПХ ограничен.

На территории самого города Калачинска введен запрет на проведение ярмарок и выставок животных, их запрещено вывозить за пределы поселения. Под запретом также отлов диких животных для зоопарков. Ограничительные меры будут действовать до 30 марта.

Напомним, ранее первая в этом году вспышка бешенства была зафиксирована в селе Октябрьское Горьковского района.

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