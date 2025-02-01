В городе Калачинске Омской области произошла вспышка бешенства

В Калачинске объявлен карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора Омской области Виталия Хоценко, датированный 30 января, опубликован на портале правовой информации регионального правительства.
Вспышка бешенства произошла в городе в одном из ЛПХ по улице Восточной. В очаге заболевания, а также в радиусе 1,6 км от этого места действуют ограничительные меры. Запрещен оборот животных, доступ посторонним, за исключением специалистов ветеринарной службы и работников, задействованных в ликвидации очага, на территорию ЛПХ ограничен.
На территории самого города Калачинска введен запрет на проведение ярмарок и выставок животных, их запрещено вывозить за пределы поселения. Под запретом также отлов диких животных для зоопарков. Ограничительные меры будут действовать до 30 марта.
Напомним, ранее первая в этом году вспышка бешенства была зафиксирована в селе Октябрьское Горьковского района.