Мэрия Уфы объяснила, что делать, если после заключения контракта с Минобороны не удалось заступить на военную службу

Согласно постановлению мэрии, опубликованному на сайте городской администрации, военнослужащий будет обязан вернуть единовременную выплату. Чтобы это сделать, нужно обратиться в районную администрацию в течение 45 дней со дня принятия решения о зачислении на службу. Речь идет об объективных обстоятельствах, когда человек заключил контракт, но отправится в зону проведения специальной военной операции не смог.