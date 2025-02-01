Мэрия Уфы объяснила, что делать, если после заключения контракта с Минобороны не удалось заступить на военную службу

Накануне мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление, разъясняющее что делать, если горожанин заключил контракт с Минобороны, но по объективным причинам заступить на службу не смог. Речь идет о контрактах для участия в СВО, согласно которым военнослужащий получает единовременную выплату от администрации города. На данный момент она составляет 700 тысяч рублей, а общая сумма достигла 2,3 млн рублей.
Согласно постановлению мэрии, опубликованному на сайте городской администрации, военнослужащий будет обязан вернуть единовременную выплату. Чтобы это сделать, нужно обратиться в районную администрацию в течение 45 дней со дня принятия решения о зачислении на службу. Речь идет об объективных обстоятельствах, когда человек заключил контракт, но отправится в зону проведения специальной военной операции не смог.
Если же военнослужащий не вернул деньги в положенный срок, то мэрия Уфы после этого подаст в течение 15 рабочих дней иск в суд.
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