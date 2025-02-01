В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Борису Ельцину

В Екатеринбурге 1 февраля возложили цветы к памятнику первому президенту России Борису Ельцину. Церемония была приурочена к 94-летию со дня рождения политика, сообщает свердловский департамент информполитики.
Одним из участников церемонии был замгубернатора региона Василий Козлов. Также цветы возложили спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина, федеральный инспектор по региону Сергей Вдовин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер гордумы Анна Гурарий и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
Напомним, Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка под Талицей. В период его руководства Свердловской областью был уничтожен дом Ипатьева, в котором погибли бывший император Николай Романов, члены его семьи и приближённые. 12 июня 1991 года был избран президентом РСФСР. А в декабре того же года был одним из троих подписавших Беловежские соглашения, констатировавшие прекращение существования СССР.
На второй срок был избран 3 июля 1996 года. Но до конца полномочий не пробыл на своём посту. 31 декабря 1999 года он ушёл в отставку, передав власть председателю правительства России Владимиру Путину. Скончался в Москве 23 апреля 2007 года. А в ноябре 2015 года в Екатеринбурге был открыт «Ельцин-центр». На церемонию приехали, в том числе, президент страны Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев.