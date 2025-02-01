В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Борису Ельцину

На второй срок был избран 3 июля 1996 года. Но до конца полномочий не пробыл на своём посту. 31 декабря 1999 года он ушёл в отставку, передав власть председателю правительства России Владимиру Путину. Скончался в Москве 23 апреля 2007 года. А в ноябре 2015 года в Екатеринбурге был открыт «Ельцин-центр». На церемонию приехали, в том числе, президент страны Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев.