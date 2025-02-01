Пожарно-тактические учения на складах с ядовитыми веществами прошли в ВКО

Прибывшие спасатели, надев специальные защитные костюмы, провели разведку и извлекли опасные реагенты из опасной зоны. Установили автоцистерны на пожарные гидранты и приступили к тушению и защите смежных помещений, огнетушащие средства подавались с нескольких сторон. В помещении склада был обнаружен в бессознательном состоянии охранник объекта, его спасатели эвакуировали и передали врачам Центра медицины катастроф для оказания первой помощи.