Пожарно-тактические учения на складах с ядовитыми веществами прошли в ВКО

По легенде произошло возгорание в одном из складов, создалась угроза распространения огня на соседние помещения и выхода в атмосферу ядовитых веществ, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Прибывшие спасатели, надев специальные защитные костюмы, провели разведку и извлекли опасные реагенты из опасной зоны. Установили автоцистерны на пожарные гидранты и приступили к тушению и защите смежных помещений, огнетушащие средства подавались с нескольких сторон. В помещении склада был обнаружен в бессознательном состоянии охранник объекта, его спасатели эвакуировали и передали врачам Центра медицины катастроф для оказания первой помощи.
Тем временем, при тушении произошел выход паров ядовитого вещества, были поданы огнетушащие вещества на орошение облака. Подразделениям ДЧС удалось усмирить условный огонь на площади 100 кв.м. После ликвидации сотрудники объекта провели дегазацию техники и обмундирования спасателей.
Все подразделения, принимавшие участие в тушении, справились с поставленными задачами, подтвердив тем самым свою готовность к действиям при пожарах на объектах с массовымһ пребыванием людей, — отметил заместитель начальника ДЧСВКО Фархат Амре.
Всего в учениях были задействованы 46 человек и 13 единиц техники спасателей ДЧС ВКО.