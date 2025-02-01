Краснодарскую семью с ребенком доставили домой бортом Минобороны из Сирии

«На борту прилетели шесть семей, в которых воспитываются восемь детей — самой маленькой девочке нет еще и года, самому старшему ребенку — 17 лет. Теперь они поедут в Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Московскую область и Краснодарский край», — сообщила Мария Львова-Белова.