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Краснодарскую семью с ребенком доставили домой бортом Минобороны из Сирии

Бортом министерства обороны РФ из Сирийской Арабской Республики были доставлены 16 граждан России.

Источник: Аргументы и факты

Краснодарскую семью с ребенком доставили домой бортом Минобороны из Сирии, об этом в своем тг-канале сообщила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Муж и жена с восьмилетним сыном в декабре приехали в Сирию из Краснодара навестить родственников и не смогли вернуться из-за прекращения авиасообщения.

Уполномоченная сообщила, что всего шесть семей с детьми (16 граждан России) смогли вернуться в Россию.

«На борту прилетели шесть семей, в которых воспитываются восемь детей — самой маленькой девочке нет еще и года, самому старшему ребенку — 17 лет. Теперь они поедут в Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Московскую область и Краснодарский край», — сообщила Мария Львова-Белова.

Она также написала, что продолжает работать по обращениям с просьбой помочь вернуться в РФ.