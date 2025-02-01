Собянин напомнил, что приложению «Метро Москвы» исполнилось 8 лет

Приложение «Метро Москвы» было запущено восемь лет назад. Это позволило вывести обслуживание пассажиров на новый уровень, напомнил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Приложение дает пассажирам возможность пополнять карту «Тройка», строить удобные маршруты и распределять их по времени поездки и числу пересадок. Кроме того, пользователям доступна такая уникальная функция, как оценка загруженности каждого вагона прибывающего поезда.
Вместе с тем в личном кабинете можно найти виртуальный аналог «Тройки» и подключиться к одному из удобных и безопасных сервису оплаты проезда — биометрии. Также с 2023 года привязать к приложения можно карту москвича, а с 2024 года сделать это можно и с банковской картой.
Кроме того, приложение дает возможность приобрести билеты на междугородние и международные автобусы, а также оформить абонемент «МультиТранспорт». Он открывает возможность выгодных поездок на всех видах транспорта, такси, самокатах и велосипедах. Также, по просьбам пассажиров, разработчики добавили функцию «заморозки» годовых абонементов на 14 дней.
О популярности приложения свидетельствует тот факт, что с момента запуска оно было установлено более 16 миллионов раз, резюмировал мэр.
Вместе с тем свыше 1,7 миллиона москвичей воспользовались чат-ботом Александра с момента ее запуска в 2020 году. Виртуальный ассистент за это время ответил более чем на 10 миллионов обращений и собрал в базе знаний свыше 60 тысяч вопросов. Горожане могут обратиться к Александре в любое время дня и ночи. Написать ей можно на любой платформе — в приложениях, на сайтах или в социальных сетях.