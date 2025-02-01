Собянин напомнил, что приложению «Метро Москвы» исполнилось 8 лет

Вместе с тем свыше 1,7 миллиона москвичей воспользовались чат-ботом Александра с момента ее запуска в 2020 году. Виртуальный ассистент за это время ответил более чем на 10 миллионов обращений и собрал в базе знаний свыше 60 тысяч вопросов. Горожане могут обратиться к Александре в любое время дня и ночи. Написать ей можно на любой платформе — в приложениях, на сайтах или в социальных сетях.