За неубранный снег штрафуют во Владивостоке

«На данный момент было выдано 46 предписаний управляющим компаниям и ТСЖ, а также 53 юридическим лицам. Кроме того, оформлено 188 предостережений. 34 дела готовы для передачи в административно-территориальные комиссии с целью определения штрафов. Ожидается, что сумма штрафа по каждому делу составит примерно 20 тысяч рублей», — сообщил Дмитрий Свитайло.