За неубранный снег штрафуют во Владивостоке

Как пояснили в администрации Владивостока, такое задание дал мэр города Константин Шестаков. Сегодня результаты этой работы ему представил вице-мэр Дмитрий Свитайло.
«На данный момент было выдано 46 предписаний управляющим компаниям и ТСЖ, а также 53 юридическим лицам. Кроме того, оформлено 188 предостережений. 34 дела готовы для передачи в административно-территориальные комиссии с целью определения штрафов. Ожидается, что сумма штрафа по каждому делу составит примерно 20 тысяч рублей», — сообщил Дмитрий Свитайло.
Он подчеркнул, что высокий уровень эффективности этой работы стал возможен благодаря оперативному взаимодействию с прокуратурой Владивостока.
«Проверки нужно продолжать, — добавил Константин Шестаков. — Важно, чтобы Владивосток как можно быстрее восстановился после снегопада».
Напомним, управляющие компании и юридические лица должны иметь запасы противогололедных материалов и инвентарь для уборки снега, а также предпринимать меры по устранению последствий непогоды в срок не более суток.