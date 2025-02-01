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И всё-таки «Учхоз»: омичи оказались против переименования остановки на Королёва

Общественный резонанс победил.

Источник: РИА "Новости"

Завершилось повторное голосование по судьбе остановки «Учхоз», которая находится на проспекте Королёва.

Ранее администрация Советского округа в своём паблике ВК предложила омичам выбрать новое название остановки. На выбор предлагалось два варианта: «Парк на Королёва» и «Микрорайон Малиновского». И хотя из 600 человек 84% выбрали первый вариант, многие омичи в комментариях резко высказались против переименования.

Районные власти прислушались к мнению жителей и провели повторное голосование уже с тремя вариантами ответа: добавилась опция «Оставить “Учхоз”. Её в итоге и выбрали две трети проголосовавших — “Парк на Королёва” получил 28 процентов голосов, “Микрорайон Малиновского” — 4,8 процента.

Поэтому остановка не будет переименована. Напомним, что под сокращением «Учхоз» понимается Учебно-аграрное хозяйство Омского аграрного университета, действующее здесь далеко не первое десятилетие.