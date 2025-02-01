И всё-таки «Учхоз»: омичи оказались против переименования остановки на Королёва

Ранее администрация Советского округа в своём паблике ВК предложила омичам выбрать новое название остановки. На выбор предлагалось два варианта: «Парк на Королёва» и «Микрорайон Малиновского». И хотя из 600 человек 84% выбрали первый вариант, многие омичи в комментариях резко высказались против переименования.