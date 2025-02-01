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«Мальчик получил ушибы спины, а его мать — травму в области локтя». Суд наказал коммунальное предприятие на более чем 8200 рублей по иску от пострадавшей на упавшем в Минске аттракционе семьи

Суд наказал коммунальщиков на 8200 рублей по делу упавшего в Минске аттракциона.

Источник: Комсомольская правда

Суд Заводского района города Минска вынес решение и наказал коммунальщиков на 8200 рублей по делу упавшего в Минске аттракциона.

Как сообщает БелТА, ЧП произошло в июле 2024 года. Речь, вероятно, идет о происшествии, случившемся, как мы писали, 6 июля, когда четыре человека пострадали из-за сломавшегося аттракциона в парке Челюскинцев. Причина — кабинки упали с высоты трех — четырех метров.

Тогда, в конечном счете, пострадал ребенок: находившийся в кабинке мальчик получил ушибы спины, а его мама — травму в области локтя. В кабине был еще муж женщины, он за медпомощью не обращался.

Пострадавшая с письменной претензий обратилась в адрес коммунального предприятия, на балансе которого числился сломавшийся аттракцион.

В своем заявлении женщина указала сумму компенсации за моральный ущерб: 5 тысяч белорусских рублей каждому.

Ее просьбу коммунальщики не удовлетворили, в выплате было отказано.

Тогда женщина обратилась в суд, ее интересы представляло общество защиты прав потребителей.

«Суд установил, что аттракцион 2006 года изготовления имел срок службы 7 лет, но эксплуатировался 18. Также при его производстве были допущены дефекты, которые во время работы аттракциона не выявили», — говорится в сообщении.

В конечном счете, судебная инстанция пришла к выводу о том, что услуга по катанию на парковом аттракционе была оказана некачественно.

Решение суда оказалось в пользу пострадавших: семья должна получить от коммунальщиков компенсацию в общей сумме 3 тысячи белорусских рублей.

Помимо этого, суд обязал ответчика заплатить штраф в размере еще трех тысяч, из которых 2,7 тысячи пойдут в доход местного бюджета, а остальное будет перечислено общественному объединению защиты прав потребителей.

Также признанная виновной сторона уплатит госпошлину Br449,76 (в доход государства), должны быть возмещены и расходы в сумме Br1795,29 обществу защиты прав потребителей.

Добавим, что решение суда не обжаловано, не опротестовано, оно вступило в законную силу.

Ранее мы писали о том, что известный телеведущий Владимир Березин рассказал в Минске о своих чеченских корнях (тут про это).