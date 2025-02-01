«Мальчик получил ушибы спины, а его мать — травму в области локтя». Суд наказал коммунальное предприятие на более чем 8200 рублей по иску от пострадавшей на упавшем в Минске аттракционе семьи

Суд Заводского района города Минска вынес решение и наказал коммунальщиков на 8200 рублей по делу упавшего в Минске аттракциона.
Как сообщает БелТА, ЧП произошло в июле 2024 года. Речь, вероятно, идет о происшествии, случившемся, как мы писали, 6 июля, когда четыре человека пострадали из-за сломавшегося аттракциона в парке Челюскинцев. Причина — кабинки упали с высоты трех — четырех метров.
Тогда, в конечном счете, пострадал ребенок: находившийся в кабинке мальчик получил ушибы спины, а его мама — травму в области локтя. В кабине был еще муж женщины, он за медпомощью не обращался.
Пострадавшая с письменной претензий обратилась в адрес коммунального предприятия, на балансе которого числился сломавшийся аттракцион.
В своем заявлении женщина указала сумму компенсации за моральный ущерб: 5 тысяч белорусских рублей каждому.
Ее просьбу коммунальщики не удовлетворили, в выплате было отказано.
Тогда женщина обратилась в суд, ее интересы представляло общество защиты прав потребителей.
«Суд установил, что аттракцион 2006 года изготовления имел срок службы 7 лет, но эксплуатировался 18. Также при его производстве были допущены дефекты, которые во время работы аттракциона не выявили», — говорится в сообщении.
В конечном счете, судебная инстанция пришла к выводу о том, что услуга по катанию на парковом аттракционе была оказана некачественно.
Решение суда оказалось в пользу пострадавших: семья должна получить от коммунальщиков компенсацию в общей сумме 3 тысячи белорусских рублей.
Помимо этого, суд обязал ответчика заплатить штраф в размере еще трех тысяч, из которых 2,7 тысячи пойдут в доход местного бюджета, а остальное будет перечислено общественному объединению защиты прав потребителей.
Также признанная виновной сторона уплатит госпошлину Br449,76 (в доход государства), должны быть возмещены и расходы в сумме Br1795,29 обществу защиты прав потребителей.
Добавим, что решение суда не обжаловано, не опротестовано, оно вступило в законную силу.
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