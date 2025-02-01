Вахтовика, летевшего в Новосибирск, сняли с самолета после дебоша

Вахтовик, летевший в Новосибирск, устроил дебош перед взлетом. Инцидент произошел 30 января в аэропорту «Рощино» на рейсе «Тюмень — Новосибирск». 46-летний житель Кургана хотел положить свою сумку в отсек с ручной кладью, но там не осталось мест.