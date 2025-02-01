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Вахтовика, летевшего в Новосибирск, сняли с самолета после дебоша

Он выкидывал с полок ручную кладь пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

Вахтовик, летевший в Новосибирск, устроил дебош перед взлетом. Инцидент произошел 30 января в аэропорту «Рощино» на рейсе «Тюмень — Новосибирск». 46-летний житель Кургана хотел положить свою сумку в отсек с ручной кладью, но там не осталось мест.

В результате мужчина начал выкидывать ручную кладь других пассажиров, а в ответ на замечания окружающих матерился. На замечания бортпроводников нарушитель также не реагировал, рассказали в УТ МВД России по Уральскому Федеральному округу.

Мужчину из самолета вывела полиция. От медосвидетельствования он отказался.

На вахтовика составили протоколы по двум статьям: «Мелкое хулиганство» и «Нарушение правил поведения граждан на воздушном транспорте».