Вахтовика, летевшего в Новосибирск, сняли с самолета после дебоша

Вахтовик, летевший в Новосибирск, устроил дебош перед взлетом. Инцидент произошел 30 января в аэропорту «Рощино» на рейсе «Тюмень — Новосибирск». 46-летний житель Кургана хотел положить свою сумку в отсек с ручной кладью, но там не осталось мест.
В результате мужчина начал выкидывать ручную кладь других пассажиров, а в ответ на замечания окружающих матерился. На замечания бортпроводников нарушитель также не реагировал, рассказали в УТ МВД России по Уральскому Федеральному округу.
Мужчину из самолета вывела полиция. От медосвидетельствования он отказался.
На вахтовика составили протоколы по двум статьям: «Мелкое хулиганство» и «Нарушение правил поведения граждан на воздушном транспорте».