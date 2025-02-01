Атлас-справочник Арктической зоны РФ создадут для школьников

В вузе течение нескольких лет идет реализация учебной программы «Арктиковедение», по которой готовится к изданию соответствующий учебно-методический комплекс. Ежегодно проводится олимпиада школьников «Лицом к Северу» совместно с Комитетом по делам Арктики и Русским географическим обществом. Ведутся совместные научные исследования с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом, Кольским научным центром РАН, Северо-Восточным федеральным университетом им. М. К. Аммосова и рядом других научных и образовательных организаций.