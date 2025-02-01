На Северном Кавказе создали адаптированные под условия Ставрополья удобрения

СТАВРОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали удобрения, адаптированные под условия полей Ставрополья. Разработка позволила оптимизировать состав и повысить эффективность удобрений, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Водородный показатель (рН), влажность, органическое вещество, содержание фосфора и калия и физиологических групп микроорганизмов почвы, участвующих в различных процессах, — все это изучили ученые СКФУ для того, чтобы улучшить показатели сельскохозяйственных культур, произрастающих на территории Ставропольского края», — говорится в сообщении.
Работу провела группа исследователей Института перспективной инженерии вуза. «В составе микроудобрений содержатся селен и хелатная форма цинка. На физико-химические параметры почвы такой состав влиять не будет, при этом улучшит показатели сельскохозяйственных растений — энергию прорастания, количество корней, содержание ферментов и штаммов микроорганизмов», — цитирует пресс-служба и.о. директора института Андрея Блинова.
Отмечается, что гистологические срезы сельскохозяйственных растений не показали отклонений от нормы после применения микроудобрений. В исследовании изучалось воздействие веществ на пшеницу, картофель и горох. Разработка ведется по стратегическому проекту программы академического лидерства «Приоритет 2030», поддержанному Министерством науки и высшего образования РФ.