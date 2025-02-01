На Северном Кавказе создали адаптированные под условия Ставрополья удобрения

«Водородный показатель (рН), влажность, органическое вещество, содержание фосфора и калия и физиологических групп микроорганизмов почвы, участвующих в различных процессах, — все это изучили ученые СКФУ для того, чтобы улучшить показатели сельскохозяйственных культур, произрастающих на территории Ставропольского края», — говорится в сообщении.