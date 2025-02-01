Минтруда сообщило о том, что с 1 февраля в Беларуси увеличиваются все пенсии

По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в феврале 2025 года составит около 930. При этом в ведомстве добавляют, что размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальный, в зависимости от продолжительности стажа и величины имевшегося заработка.