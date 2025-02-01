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Минтруда сообщило о том, что с 1 февраля в Беларуси увеличиваются все пенсии

В Минтруда и соцзащиты Беларуси сообщили, что с 1 февраля 2025 года в республики возрастают пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Беларуси с 1 февраля повышаются все виды трудовых пенсий. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Минтруда и соцзащиты Беларуси.

Отмечается, что речь идет о пенсионных выплатах по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

В среднем трудовые пенсии увеличены на 10%.

По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в феврале 2025 года составит около 930. При этом в ведомстве добавляют, что размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет индивидуальный, в зависимости от продолжительности стажа и величины имевшегося заработка.

Ранее мы писали о том, какое решение принял суд по делу об упавшем в Минске летом-2024 аттракционе (тут про это).