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Футбольную инфраструктуру Новосибирска оценил внук Льва Яшина

Василий Фролов, внук легендарного вратаря Льва Яшина и основатель школы вратарей, высоко оценил уровень спортивной инфраструктуры в Новосибирске.

Источник: Сиб.фм

Во время поездки он посетил несколько спортивных объектов города и отметил, что условия для подготовки молодых футболистов находятся на достойном уровне.

«Есть где молодым ребятам тренироваться, есть где играть профессионалам. У вас замечательные футбольные и хоккейные стадионы. Конечно, чем больше делают, тем лучше, но в целом все хорошо», — заявил Фролов в интервью Сиб.фм.

По его словам, развитие инфраструктуры играет ключевую роль в подготовке новых поколений спортсменов, и Новосибирск в этом направлении движется в правильном направлении.

Напомним, что ранее Василий Фролов привез в Новосибирск приз «Лучшему вратарю столетия» и дал большое интервью Сиб.фм.

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