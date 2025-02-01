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В троллейбусах Березников с 1 февраля ввели бескондукторную оплату проезда

Плату за проезд принимают через валидаторы и QR-коды.

Источник: Комсомольская правда

Власти Березников приняли решение отказаться от кондукторов в общественном транспорте города. Бескондукторную оплату проезда с 1 февраля ввели в троллейбусах.

Для оплаты проезда пассажиры могут использовать валидаторы и QR-коды в салоне троллейбуса. Контроль за оплатой проезда ведут сотрудники АО «ГорТрансРесурс». За отказ от оплаты проезда контролеры будут вызывать сотрудников Росгвардии.

Стоимость проезда в общественном транспорте Березников с 1 июля составляет 35 ₽.

На территории Пермского края штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте составляет 2,5 тыс. руб., за повторное нарушение — 5 тыс. руб.

Троллейбусное движение в Березниках осталось единственным после отказа властей Перми от троллейбусов с 1 июля 2019 года. Протяженность сети составляет 54 км, количество маршрутов — пять. Движение троллейбусов в Березниках запустили с 1957 года.

В Пермском крае планируют ввести безналичную оплату проезда на всех маршрутах общественного транспорта, включая межмуниципальные перевозки.