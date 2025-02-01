Улица Ленина в Новосибирске все-таки станет пешеходной

В 2025 году в Новосибирске доработают дизайн-проект пешеходной улицы Ленина. Такое решение вынесли на заседании рабочей группы в мэрии Новосибирска вчера, 31 января. Пешеходное пространство планируют организовать на участке от площади Ленина до улицы Урицкого.
— В новогодние праздники это место в очередной раз стало местом притяжения многих новосибирцев и гостей нашего города, что показало большую популярность и востребованность пешеходной благоустроенной территории, — отметил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
Он добавил, что турпоток в Новосибирск растет. В этом году он оказался даже больше, чем у традиционно привлекательных для туристов регионов Сибири.
— Я поставил задачу начать эту работу. Первым делом надо провести инвентаризацию коммуникаций, продумать концепцию чистого неба, сделать ремонт фасадов, — продолжил мэр.
Екатерина СОСНИНА.