Экс-мэр Сочи и его супруга через суд хотят вернуться в зону СВО

Алексей Копайгородский, бывший мэр Сочи, и его жена Янина, которые фигурируют в уголовном деле о взятках и вымогательстве, намерены через суд добиваться восстановления на службе в Вооруженных силах России. Об этом сообщил адвокат Иван Миронов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылой на ТАСС (18+).
По словам защиты, супругов уволили задним числом — еще до того, как против них возбудили уголовные дела. В ближайшее время суд рассмотрит их жалобы на незаконное увольнение, так как они участвовали в специальной военной операции. Адвокаты пока не уточняют конкретные требования, ожидая официального принятия жалоб.
Пара также обвиняется в получении взятки на сумму более 43 млн рублей и растрате в особо крупном размере. Следствие утверждает, что Копайгородские вымогали скидку на четыре квартиры у предпринимателя Арсена Мкртчяна. Однако защита настаивает, что экс-мэр не мог повлиять на бизнес Мкртчяна, так как он регулировался региональными, а не муниципальными властями.
Согласно версии следствия, осенью 2023 года Янина Копайгородская обратилась к Мкртчяну с просьбой продать четыре квартиры по себестоимости. После отказа с аналогичной просьбой якобы вышел сам Алексей Копайгородский, и предприниматель, опасаясь последствий, согласился. Разница между себестоимостью и рыночной ценой квартир составила 43 млн рублей, что следствие считает взяткой.
Адвокаты подчеркивают, что квартиры так и не перешли в собственность Копайгородских или их родственников, а застройщик продал их с прибылью. Защита также указывает, что рыночная стоимость квартир в этом доме значительно ниже заявленной следствием.
Также защита оспаривает арест счета почти на 100 млн рублей в банке. По их словам, этот счет оказался кредитным, а не личным.
Ни по одному из предъявленных обвинений Копайгородские не признали вину и намерены доказывать свою невиновность в суде.
Напомним, что задержание Копайгородских прошлой осенью проводилось при участии оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, сотрудников ФСБ и региональных правоохранительных органов. В рамках расследования было проведено более 50 обысков в жилых и офисных помещениях в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. В ходе обысков изъяты денежные средства, ценности, документы и другие предметы, которые могут иметь значение для дела.
В настоящее время в отношении Копайгородских избраны меры пресечения: Алексей находится под стражей, а его супруга — под домашним арестом.
Кроме того, Следственный департамент МВД России расследует еще одно уголовное дело, связанное с хищением земельных участков, принадлежащих городу Сочи. В этом преступлении также обвиняются Алексей Копайгородский и его жена.