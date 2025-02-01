Экс-мэр Сочи и его супруга через суд хотят вернуться в зону СВО

Пара также обвиняется в получении взятки на сумму более 43 млн рублей и растрате в особо крупном размере. Следствие утверждает, что Копайгородские вымогали скидку на четыре квартиры у предпринимателя Арсена Мкртчяна. Однако защита настаивает, что экс-мэр не мог повлиять на бизнес Мкртчяна, так как он регулировался региональными, а не муниципальными властями.