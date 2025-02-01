Эксперт Никитин: работа биолаборатории в ДРК невозможна из-за перебоев со светом

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Стандартные биолаборатории, изучающие образцы опасных вирусов, оснащены системой защиты от утечек, однако перебои с электроэнергией усиливают риски из-за разморозки холодильников, поэтому работа в них в этом случае невозможна. Такое мнение высказал ТАСС доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Никитин.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что эпидемическая ситуация в Демократической Республике Конго (ДРК) взята под контроль на фоне риска утечек из лаборатории в городе Гома опасных образцов вирусов. В связи с вооруженным конфликтом в ДРК случаются перебои электроэнергии, что может спровоцировать утечки патогенов, считают в Международном комитете Красного Креста. Говоря об уровнях защиты, которыми оснащены подобные объекты, Никитин указал на систему вентиляции помещения, которая удерживает вирусные частицы в специальных фильтрах, а также специальный «тамбур», разность давлений в котором защищает внешний периметр от вирусов.
«Однако безопасность любой биолаборатории в случае перебоев с электричеством попадает под угрозу. Работать в ней с патогенами нельзя ни в коем случае, нужно закупоривать все пробирки и ждать стабилизации энергоснабжения или постоянно обеспечивать объект энергией от генераторов, которой для холодильников нужно много. Угроза утечек в ситуации с лабораторией в Конго невелика, так как ее сотрудники знают, с чем работают, и наверняка принимают меры. Однако в случае, если пробирки с патогенами будут оставлены без присмотра и в лабораторию проникнет кто-то посторонний, утечки возможны. Размороженные пробирки при нарушении их целостности могут стать источником распространения патогена не только внутри лаборатории, но и за ее пределами», — сказал ученый.
По данным Роспотребнадзора, в лаборатории Национального института биомедицинских исследований в Гоме на востоке Конго хранятся образцы возбудителей геморрагических лихорадок, в том числе вируса Эбола. Деятельность лаборатории финансируется Агентством США по международному развитию и французским Фондом Мерье. В российском ведомстве отметили, что в качестве повышения лабораторного потенциала в страны Африки доставлены мобильные лаборатории Роспотребнадзора для раннего выявления инфекций в приграничных с Конго территориях.
«Вирус Эбола — это основная опасность, так как во время эпидемии летальность достигает 90%. Эпидемии в африканских странах происходят каждый год. При этом отсутствие в том или ином регионе биолаборатории тоже может повлиять на эпидемическую ситуацию, так как ее специалисты проводят анализы и вакцинацию», — заключил Никитин.
Обстановка в Гоме.
Накануне официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о том, что в результате боев между правительственными силами и повстанцами в Гоме погибли по меньшей мере 700 человек, 2,8 тыс. человек получили ранения. На совещании, которое провел президент ДРК Феликс Чисекеди с представителями местных властей провинций Северное Киву и Южное Киву, было отмечено, что на улицах Гомы еще очень много тел убитых, передает конголезская радиостанция Okapi. В свою очередь заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа сообщил, что обстановка в Гоме в целом становится более спокойной, хотя и остается нестабильной, а в городе слышны звуки перестрелок.