Эксперт Никитин: работа биолаборатории в ДРК невозможна из-за перебоев со светом

«Однако безопасность любой биолаборатории в случае перебоев с электричеством попадает под угрозу. Работать в ней с патогенами нельзя ни в коем случае, нужно закупоривать все пробирки и ждать стабилизации энергоснабжения или постоянно обеспечивать объект энергией от генераторов, которой для холодильников нужно много. Угроза утечек в ситуации с лабораторией в Конго невелика, так как ее сотрудники знают, с чем работают, и наверняка принимают меры. Однако в случае, если пробирки с патогенами будут оставлены без присмотра и в лабораторию проникнет кто-то посторонний, утечки возможны. Размороженные пробирки при нарушении их целостности могут стать источником распространения патогена не только внутри лаборатории, но и за ее пределами», — сказал ученый.