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Безработным стали больше платить в России

С 1 февраля 2024 года в России происходит индексация пособий по безработице на 9,5 процента, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: Reuters

Информация об этом опубликована на портале правовых актов. Теперь минимальная сумма пособия для безработных составляет 1764,05 рубля. Максимальные выплаты увеличены до 15043,78 рубля в первые три месяца безработицы и до 5880,15 рубля в следующие три месяца. Такую же сумму пособия получат граждане предпенсионного возраста и те, кто впервые ищет работу.

Согласно данным Росстата, уровень безработицы в стране на текущий момент составляет 2,3 процента, что является рекордно низким показателем. В Минэкономразвития считают, что в будущем спрос на рабочие руки будет возрастать, и дефицит сотрудников может достичь двух миллионов человек к 2030 году. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева оценивает нехватку кадров в 1,5 миллиона рабочих мест.

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