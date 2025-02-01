Безработным стали больше платить в России

Информация об этом опубликована на портале правовых актов. Теперь минимальная сумма пособия для безработных составляет 1764,05 рубля. Максимальные выплаты увеличены до 15043,78 рубля в первые три месяца безработицы и до 5880,15 рубля в следующие три месяца. Такую же сумму пособия получат граждане предпенсионного возраста и те, кто впервые ищет работу.
Согласно данным Росстата, уровень безработицы в стране на текущий момент составляет 2,3 процента, что является рекордно низким показателем. В Минэкономразвития считают, что в будущем спрос на рабочие руки будет возрастать, и дефицит сотрудников может достичь двух миллионов человек к 2030 году. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева оценивает нехватку кадров в 1,5 миллиона рабочих мест.