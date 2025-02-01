Спортивный модуль для всех желающих открылся в Хабаровске

В Хабаровске на базе арены «Ерофей» в Индустриальном районе открылся новый универсальный спортивный зал. Его создали по эффективной и быстрой модульной технологии на средства федеральной программы «Бизнес-спринт» национального проекта «Демография». Его инициировал наш президент Владимир Владимирович Путин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Доступный, современный, отлично оборудованный модульный комплекс дополнил наш спортивный кластер арены «Ерофей». Общими усилиями у нас появился современный спортзал в шаговой доступности. Здесь будут проводиться тренировки по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, общей физподготовке. Предусмотрены раздевалки, тренерские, судейские, медкабинет, — рассказал директор спортивной школы арены «Ерофей», депутат Законодательной думы Хабаровского края Константин Юров.
В разговоре с корреспондентом нашего издания он добавил, что это второй объект, который открыт в нашем регионе по программе «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и первый, построенный по модульной технологии.
Между тем, эта технология быстрого возведения типовых спортивных залов в Хабаровском крае набирает обороты. Как ранее писало наше агентство, в прошлом году было запущено сразу восемь модульных спортивных залов при учебных заведениях в Хабаровском крае по программе Минвостокразвития «50 спортивных залов в школах ДФО». Шесть из них расположены в столице региона и по одному в Комсомольске-на-Амуре и посёлке Ванино.
Особенность программы «50 модульных спортивных залов в школах ДФО» в том, что в ней участвуют школы, где есть потребность в современных спортзалах. Программа реализуется по поручению вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, при поддержке главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова, краевых и муниципальных властей.