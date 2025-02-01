Спортивный модуль для всех желающих открылся в Хабаровске

Между тем, эта технология быстрого возведения типовых спортивных залов в Хабаровском крае набирает обороты. Как ранее писало наше агентство, в прошлом году было запущено сразу восемь модульных спортивных залов при учебных заведениях в Хабаровском крае по программе Минвостокразвития «50 спортивных залов в школах ДФО». Шесть из них расположены в столице региона и по одному в Комсомольске-на-Амуре и посёлке Ванино.