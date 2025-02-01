Артист драмтеатра Яков Воронов получил награду «За заслуги перед Иркутской областью»

Также орден России «За заслуги в культуре и искусстве» вручили знаменитому дирижеру Илмару Лапиньшу. Впервые в Приангарье. Маэстро 15 лет являлся главным дирижером Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, а сейчас — художественный руководитель крупных творческих проектов учреждения.