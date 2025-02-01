Артист драмтеатра Яков Воронов получил награду «За заслуги перед Иркутской областью»

Заслуженный артист России, ведущий мастер сцены Иркутского драмтеатра Яков Воронов удостоен регионального знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью». Об этом сообщила министр культуры Олеся Полунина.
— За 48 лет артист талантливо сыграл множество разноплановых ролей. Очень много общественных и благотворительных проектов с участием Якова Михайловича, — отметила глава регионального минкульта.
Также орден России «За заслуги в культуре и искусстве» вручили знаменитому дирижеру Илмару Лапиньшу. Впервые в Приангарье. Маэстро 15 лет являлся главным дирижером Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, а сейчас — художественный руководитель крупных творческих проектов учреждения.
Напомним, корреспонденту КП-Иркутск удалось связаться с мужчиной, который стал свидетелем драки в торговом центре и помог пострадавшему подростку.