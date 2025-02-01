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Артист драмтеатра Яков Воронов получил награду «За заслуги перед Иркутской областью»

Орден России «За заслуги в культуре и искусстве» вручили знаменитому дирижеру Илмару Лапиньшу.

Источник: Правительство Иркутской области

Заслуженный артист России, ведущий мастер сцены Иркутского драмтеатра Яков Воронов удостоен регионального знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью». Об этом сообщила министр культуры Олеся Полунина.

— За 48 лет артист талантливо сыграл множество разноплановых ролей. Очень много общественных и благотворительных проектов с участием Якова Михайловича, — отметила глава регионального минкульта.

Также орден России «За заслуги в культуре и искусстве» вручили знаменитому дирижеру Илмару Лапиньшу. Впервые в Приангарье. Маэстро 15 лет являлся главным дирижером Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, а сейчас — художественный руководитель крупных творческих проектов учреждения.

Напомним, корреспонденту КП-Иркутск удалось связаться с мужчиной, который стал свидетелем драки в торговом центре и помог пострадавшему подростку.