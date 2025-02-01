Белстат доказал достоверность своих данных, добившись их использования ООН

— Мы перепроверили все данные и оказалось, что ряд данных по стране представлен на основе экспертных оценок и недостоверной информации. Нами были направлены запросы в соответствующие организации, и наша работа дала результат. ВОЗ и ряд других организаций заменили показатели, — констатировала Медведева.