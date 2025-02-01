Белстат доказал достоверность своих данных, добившись их использования ООН

Национальный статистический комитет Беларуси убедил структуры ООН в достоверности своих данных. Как констатировала руководитель Белстата Инна Медведева, некоторое время назад ведомство провело полномасштабную деятельность по сопоставлению данных Глобальной базы ООН и Национальной платформы, результате чего выяснилось, что агентство ООН периодически использовало недостоверную информацию о Беларуси и опиралось на экспертные оценки.
— Мы перепроверили все данные и оказалось, что ряд данных по стране представлен на основе экспертных оценок и недостоверной информации. Нами были направлены запросы в соответствующие организации, и наша работа дала результат. ВОЗ и ряд других организаций заменили показатели, — констатировала Медведева.
Ранее мы писали о том, какую необычную схему придумали мошенники которые смогли получить с доверчивого 65-летнего минчанина более 120 тысяч белорусских рублей (тут про это).