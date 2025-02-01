Экс-глава района Башкирии пообещал подать в суд на журналистов за клевету

Бывший глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта накануне заявил, что будет подавать в суд на неназванное СМИ за клевету. В своих соцсетях бывший чиновник подчеркнул, что журналисты распространяют фейки и ложную информацию, которая порочит его честь и достоинство.