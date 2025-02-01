Экс-глава района Башкирии пообещал подать в суд на журналистов за клевету

Бывший глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта накануне заявил, что будет подавать в суд на неназванное СМИ за клевету. В своих соцсетях бывший чиновник подчеркнул, что журналисты распространяют фейки и ложную информацию, которая порочит его честь и достоинство.
— Опубликовали мое фото и пишут про меня откровенную ложь. Очень грязную, — написал Иванюта на своей странице.
По словам бывшего главы Белорецкого района, свой пост он оставил по собственному желанию и решил вместе с семьей остаться жить в Белорецке. О слухах о себе он узнал из соцсетей.
— Кому-то явно выгодно порочить меня и моих коллег в глазах людей. Я узнал об этих слухах из социальных сетей. Обращений со стороны правоохранительных органов в мой адрес не было, — пишет экс-глава района.
О каких конкретно обвинениях в его адрес со стороны неназванного СМИ Андрей Иванюта уточнять не стал.
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