Во Владивостоке в воскресенье масштабное отключение электричества — адреса

Монтаж нового оборудования должен был начаться на этой неделе в рабочие дни. Однако позже этот процесс перенесли на выходные. Дело в том, что в воскресенье не будут работать школы, поликлиники и другие социальные учреждения, которые также попадают под масштабное отключение.