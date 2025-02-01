Во Владивостоке в воскресенье масштабное отключение электричества — адреса

В воскресенье десятки домов в центре Владивостока почти на весь день останутся без света. На ЛЭП Орлиная — Инструментальный завод будут выполнять технические работы.
Монтаж нового оборудования должен был начаться на этой неделе в рабочие дни. Однако позже этот процесс перенесли на выходные. Дело в том, что в воскресенье не будут работать школы, поликлиники и другие социальные учреждения, которые также попадают под масштабное отключение.
«Эти работы необходимы для дальнейшего штатного функционирования электрооборудования», — подчеркнули в пресс-службе АО «ДРСК».
Как сообщили в энергетической компании, света в домах не будет с 9 утра до шести часов вечера. При этом насосные станции, подающие воду в дома, а также теплопункты будут работать в обычном режиме. Их запитают от других электросетей.
Отключение затронет преимущественно центр Владивостока, Ленинский район. Больше всего домов будет в воскресенье днём без света по проспекту Красного Знамени, улице Нерчинской, Океанском и Партизанском проспектах, а также на проспекте Острякова.
Полный список домов, которые отключат от света, можно найти на сайте энергокомпании, написав свой адрес в поисковой строке.