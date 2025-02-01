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Во Владивостоке в воскресенье масштабное отключение электричества — адреса

Запланированы технические работы на ЛЭП.

Источник: ДРСК

В воскресенье десятки домов в центре Владивостока почти на весь день останутся без света. На ЛЭП Орлиная — Инструментальный завод будут выполнять технические работы.

Монтаж нового оборудования должен был начаться на этой неделе в рабочие дни. Однако позже этот процесс перенесли на выходные. Дело в том, что в воскресенье не будут работать школы, поликлиники и другие социальные учреждения, которые также попадают под масштабное отключение.

«Эти работы необходимы для дальнейшего штатного функционирования электрооборудования», — подчеркнули в пресс-службе АО «ДРСК».

Как сообщили в энергетической компании, света в домах не будет с 9 утра до шести часов вечера. При этом насосные станции, подающие воду в дома, а также теплопункты будут работать в обычном режиме. Их запитают от других электросетей.

Отключение затронет преимущественно центр Владивостока, Ленинский район. Больше всего домов будет в воскресенье днём без света по проспекту Красного Знамени, улице Нерчинской, Океанском и Партизанском проспектах, а также на проспекте Острякова.

ЖКХ