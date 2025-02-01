В Омске участились выбросы опасного вещества

По данным ведомства, содержание оксида углерода в воздухе Омска составило 1,6 ПДК. Выбросы были зафиксированы в Центральном административном округе.
При этом в целом по городу уровень загрязнения воздуха был повышенным.
Выбросы оксида углерода в Омске также были найдены в Центральном административном округе в среду, 29 января 2025 года.
Ометим, что оксид углерода, по данным открытых источников, поначалу не вызывает при вдыхании никаких ощущений, однако по мере поступления в организм может привести к отравлению.