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В Омске участились выбросы опасного вещества

Специалисты Обь-Иртышского УГМС сообщили о загрязнении воздуха в четверг, 30 января 2025 года.

По данным ведомства, содержание оксида углерода в воздухе Омска составило 1,6 ПДК. Выбросы были зафиксированы в Центральном административном округе.

При этом в целом по городу уровень загрязнения воздуха был повышенным.

Выбросы оксида углерода в Омске также были найдены в Центральном административном округе в среду, 29 января 2025 года.

Ометим, что оксид углерода, по данным открытых источников, поначалу не вызывает при вдыхании никаких ощущений, однако по мере поступления в организм может привести к отравлению.

экология