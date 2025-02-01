В Башкирии скончался художник Валерий Яшкулов.

«За свою творческую жизнь художнику удалось осуществить художественное оформление спектаклей и создать костюмы свыше 150-ти постановок различного жанра, от кукольного и драматического — до оперы и балета. С творчеством Валерия Борисовича знакомы театры республик Российской Федерации: Алтай, Бурятия, Башкортостан, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Татарстан, Саха-Якутия. В августе 2021 года Валерия Борисовича пригласили в Башкортостан. У нас он на высоком профессиональном уровне проявил своё оформительское мастерство в театрах Уфы, Туймазы, Салавата, Сибая», — сообщили коллеги из театра.