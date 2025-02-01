Жителям севера Омской области начнут выплачивать компенсацию на оплату отопления

Сегодня, 1 февраля, на оперативном совещании с членами регионального правительства губернатор Виталий Хоценко принял решение о выплате жителям северных районов Омской области компенсации на оплату отопления. Газ в разведанных скважинах Тевризского месторождения, которым раньше отапливались эти районы, закончился еще до наступления холодов. Люди были вынуждены перейти на альтернативные источники, что значительно дороже.
На выплаты компенсаций жителям Знаменского, Тевризского и Тарского районов области из регионального бюджета выделено 30 млн рублей. Соответствующий указ по поручению губернатора готовит областное министерство финансов. Прием заявлений от жителей на начисление выплат начнется уже со следующей недели.
Выплата компенсаций — временная мера. В регионе ведется строительство газопровода, который соединит Большереченский, Тарский, Знаменский и Тевризский районы с единой системой газоснабжения страны. Его протяженность составит 160 км, к газопроводу будут подключены более 5 тысяч домовладений. Строится объект по программе развития газоснабжения и газификации Омской области.