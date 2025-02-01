Жителям севера Омской области начнут выплачивать компенсацию на оплату отопления

Сегодня, 1 февраля, на оперативном совещании с членами регионального правительства губернатор Виталий Хоценко принял решение о выплате жителям северных районов Омской области компенсации на оплату отопления. Газ в разведанных скважинах Тевризского месторождения, которым раньше отапливались эти районы, закончился еще до наступления холодов. Люди были вынуждены перейти на альтернативные источники, что значительно дороже.