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На столичных электробусах в 2024 году совершили более 200 млн поездок

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 200 млн поездок на электробусах совершили москивичи в 2024 году. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: Агентство «Москва»

«С запуском новых электробусных маршрутов самый современный вид транспорта стал еще более востребованным у москвичей. В 2024 году на электробусах совершили более 200 млн поездок. За год среднее количество поездок по будням выросло на более чем 400 тыс.», — отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Заммэра столицы добавил, что в среднем общее количество поездок на электробусных маршрутах в будние дни превышает 900 тыс. Такой показатель почти в два раза больше, чем годом ранее.