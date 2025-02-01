На столичных электробусах в 2024 году совершили более 200 млн поездок

«С запуском новых электробусных маршрутов самый современный вид транспорта стал еще более востребованным у москвичей. В 2024 году на электробусах совершили более 200 млн поездок. За год среднее количество поездок по будням выросло на более чем 400 тыс.», — отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.