Губернатор Демешин вручил хабаровским ветеранам первые медали в честь 80-летия Победы

В Доме официальных приёмов правительства Хабаровского края губернатор Дмитрий Демешин в торжественной обстановке вручил первые медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне десяти ветеранам. Эту награду в сентябре прошлого года своим указом учредил президент России Владимир Владимирович Путин, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Среди награждённых — Юрий Михайлович Ласьков. Ему сегодня исполнилось 100 лет. Воевать ушёл в 17, когда трое его старших братьев пали в боях с фашистами. Освобождал Украину, а с 1944 года сражался с японскими милитаристами на Дальнем Востоке в составе отдельной разведывательной эскадрильи 12-й воздушной армии 2-го Дальневосточного фронта, — написал Дмитрий Демешин в своём Телеграм-канале по итогам церемонии.
Ветеран рассказал, что в начале войны ему было всего 16 лет, он только что окончил восьмой класс. Вместе с другими молодыми людьми он отправился работать на завод. Но когда его старшие братья погибли, Юрий тоже решил пойти на фронт — это случилось в декабре 1942 года.
— Почему я, ещё совсем мальчишка, пошёл в армию? Мама показала мне зеркало, на котором были фотографии моих братьев — Михаила, Василия и Николая. Они погибли. Мама сказала: «Юра, теперь твоя очередь защищать Родину», — рассказал Юрий Ласьков.
Юрию Михайловичу довелось участвовать в освобождении Харькова и Житомира от фашистов. В августе 1944 года он прибыл в Хабаровск, где служил в отдельной разведывательной эскадрилье 12-й воздушной армии 2-го Дальневосточного фронта. После окончания войны с милитаристской Японией ветеран остался жить и работать в Хабаровске.
После церемонии награждения Дмитрий Демешин пообщался с ветеранами за чашкой чая. Ветераны поделились с губернатором своими мыслями о воспитании молодёжи и о том, как важно прививать им духовно-нравственные ценности.
Глава региона отметил, что сохранение исторической памяти и правды имеет большое значение для будущего страны.
— Нам очень важно услышать ваше мнение, — сказал Дмитрий Демешин. — Чтобы вы донесли его до молодых людей. Чтобы они знали и понимали, что вы создали не просто историю нашей страны, а написали её своими жизнями. И за это вам большое спасибо. Мы очень ценим каждого из вас! — подчеркнул губернатор в конце встречи.
В Хабаровском крае награды в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне получат 722 граждан, которые внесли свой вклад в разгром врагов. Среди них — ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.