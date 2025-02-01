Губернатор Демешин вручил хабаровским ветеранам первые медали в честь 80-летия Победы

— Нам очень важно услышать ваше мнение, — сказал Дмитрий Демешин. — Чтобы вы донесли его до молодых людей. Чтобы они знали и понимали, что вы создали не просто историю нашей страны, а написали её своими жизнями. И за это вам большое спасибо. Мы очень ценим каждого из вас! — подчеркнул губернатор в конце встречи.