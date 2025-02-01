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Жителей Челябинской области спасли от лавины

На гребне вершины горы Ягодной в Челябинской области образовалась многотонная глыба снега, которая в любой момент могла обвалиться на дорогу и дома жителей. Чтобы не допустить лавины, спасатели срезали снежный нарост. А как это было, смотрите в видео.

Глыба появляется на этом месте каждый год из-за специфики рельефа и розы ветров. Она угрожает дороге и домам жителей Миньяра на улице Набережной. Работы по ликвидации снежного нароста спасатели провели в минувшую пятницу, 31 января.

— По оценке областных спасателей, только приблизительный объем снега, куб за кубом вручную срезанного и сброшенного вниз, превысил 800 кубических метров, — сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

К слову, последний зимний месяц жителей Южного Урала порадовал тёплой погодой. Днём воздух прогрелся аж до +4 градусов.