Жителей Челябинской области спасли от лавины

На гребне вершины горы Ягодной в Челябинской области образовалась многотонная глыба снега, которая в любой момент могла обвалиться на дорогу и дома жителей. Чтобы не допустить лавины, спасатели срезали снежный нарост. А как это было, смотрите в видео.