Жителей Челябинской области спасли от лавины

Глыба появляется на этом месте каждый год из-за специфики рельефа и розы ветров. Она угрожает дороге и домам жителей Миньяра на улице Набережной. Работы по ликвидации снежного нароста спасатели провели в минувшую пятницу, 31 января.
— По оценке областных спасателей, только приблизительный объем снега, куб за кубом вручную срезанного и сброшенного вниз, превысил 800 кубических метров, — сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
К слову, последний зимний месяц жителей Южного Урала порадовал тёплой погодой. Днём воздух прогрелся аж до +4 градусов.