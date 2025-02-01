Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер из Самары Арсен Маркарян заявил, что не финансировал ВСУ

Самарца Арсена Маркаряна обвинили в оправдании терроризма.

Источник: Комсомольская правда

Уроженец Самары Арсен Маркарян прославился своими скандальными высказываниями в социальных сетях. На блогера уже обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и надзорный орган в Самарской области.

На своей официальной странице Арсен Маркарян отметил, что все обвинения об оправдании терроризма являются ложными и он не финансировал ВСУ. В правдивости данных высказываний будут разбираться профильные ведомства.

Напомним, ранее блогера хотели привлечь к ответственности из-за видео, в котором он негативно высказывался о женщинах и рассказывал о своих успехах в личной жизни. Новую волну обсуждений спровоцировало видео, в котором самарец обсудил переводы для обеспечения украинской армии.

скандалы