Блогер из Самары Арсен Маркарян заявил, что не финансировал ВСУ

Уроженец Самары Арсен Маркарян прославился своими скандальными высказываниями в социальных сетях. На блогера уже обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и надзорный орган в Самарской области.
На своей официальной странице Арсен Маркарян отметил, что все обвинения об оправдании терроризма являются ложными и он не финансировал ВСУ. В правдивости данных высказываний будут разбираться профильные ведомства.
Напомним, ранее блогера хотели привлечь к ответственности из-за видео, в котором он негативно высказывался о женщинах и рассказывал о своих успехах в личной жизни. Новую волну обсуждений спровоцировало видео, в котором самарец обсудил переводы для обеспечения украинской армии.