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Хоккеисты из Ростова проиграли матч с командой «Динамо-Алтай»

ХК «Ростов» проиграл команде «Динамо-Алтай» со счетом 2:3.
Источник: Комсомольская правда

ХК «Ростов» проиграл команде «Динамо-Алтай». Об этом сообщили на официальной странице хоккейной команды. Игры проходила 31 января в рамках Всероссийской хоккейной лиги.

На протяжении всего матча наши хоккеисты держали оборону. В конце первого периода команда противника вела счет. Однако позже ростовчанам улыбнулась удача, и они смогли забить ответную шайбу. К сожалению, нашим хоккеистам так и не удалось одолеть команду соперника. Игра завершилась со счетом 2:3.

Следующий матч ХК «Ростов» проведет с командой «Металлург Нк». Игра пройдет 2 февраля в 13:00.