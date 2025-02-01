Хоккеисты из Ростова проиграли матч с командой «Динамо-Алтай»

ХК «Ростов» проиграл команде «Динамо-Алтай». Об этом сообщили на официальной странице хоккейной команды. Игры проходила 31 января в рамках Всероссийской хоккейной лиги.
На протяжении всего матча наши хоккеисты держали оборону. В конце первого периода команда противника вела счет. Однако позже ростовчанам улыбнулась удача, и они смогли забить ответную шайбу. К сожалению, нашим хоккеистам так и не удалось одолеть команду соперника. Игра завершилась со счетом 2:3.
Следующий матч ХК «Ростов» проведет с командой «Металлург Нк». Игра пройдет 2 февраля в 13:00.