Хоккеисты из Ростова проиграли матч с командой «Динамо-Алтай»

На протяжении всего матча наши хоккеисты держали оборону. В конце первого периода команда противника вела счет. Однако позже ростовчанам улыбнулась удача, и они смогли забить ответную шайбу. К сожалению, нашим хоккеистам так и не удалось одолеть команду соперника. Игра завершилась со счетом 2:3.