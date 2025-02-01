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В Таганроге прошли проверки работы трамваев на пяти маршрутах

В Таганроге 30 и 31 января прошли рейды по трамвайным маршрутам.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге проверили работу трамваев на пяти маршрутах. Об этом сообщили на официальном сайте городской администрации.

В ходе проверок специалисты управления транспорта и дорожного строительства проверили работу трамваев на маршрутах №№ 2, 3, 5, 8, 9. Так, в одном из трамваев табло показывало неправильное прибытие на остановки. В некоторых трамваях не было кондукторов, но имелись монетоприемники. Также был зафиксирован случай, когда монетоприемник не выдал билет и отказался возвращать деньги.

По результатам проверок были составлены акты для проведения претензионной работы с перевозчиком и наложения штрафов по фактам нарушений.