В Минтруда сообщили, что бюджет прожиточного минимума увеличен в Беларуси с 1 февраля 2025 года

Отметим, что именно к бюджету прожиточного минимума «привязаны» размеры пособий семьям, воспитывающим детей, некоторые виды пенсий, социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам старше 75 лет. При увеличении БПМ растут и пособия по уходу за инвалидом первой группы или лицом, достигшим 80 лет и пр.