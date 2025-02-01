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В Минтруда сообщили, что бюджет прожиточного минимума увеличен в Беларуси с 1 февраля 2025 года

Минтруда: бюджет прожиточного минимума увеличен в Беларуси с 1 февраля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

С 1 февраля 2025 года в Беларуси, как напомнили в Министерстве труда и социальной защиты, увеличивается размер бюджета прожиточного минимума.

БМП пересматривают четыре раза в год, с 1 февраля 2025 он увеличивается на 2,2% и составляет в абсолютных числах447 рублей 64 копейки. Данная величина будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Отметим, что именно к бюджету прожиточного минимума «привязаны» размеры пособий семьям, воспитывающим детей, некоторые виды пенсий, социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам старше 75 лет. При увеличении БПМ растут и пособия по уходу за инвалидом первой группы или лицом, достигшим 80 лет и пр.

Ранее мы писали о том, что белорус Дмитрий Шепелев признался в проблемах с сыном от Жанны Фриске Платоном (тут про семейные перипетии шоумена и телеведущего).