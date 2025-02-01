Ростовскую область накрыла мощная магнитная буря. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.
По данным экспертов, 1 февраля регион попал под мощные удары магнитной бури. По прогнозам геомагнитный шторм активизировался около полуночи. Активность ударов составляет пять баллов, это соответствует уровню G1. Шторм продлится до 15 часов.
Метеозависимые люди могут ощущать недомогание в этот период. Поэтому специалисты советуют больше отдыхать и не перенапрягаться. Лучше отказаться от алкоголя и жирной пищи. Для хорошего самочувствия лучше прогуляться на свежем воздухе.