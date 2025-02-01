Ростовскую область накрыла мощная магнитная буря

Метеозависимые люди могут ощущать недомогание в этот период. Поэтому специалисты советуют больше отдыхать и не перенапрягаться. Лучше отказаться от алкоголя и жирной пищи. Для хорошего самочувствия лучше прогуляться на свежем воздухе.