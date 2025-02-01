В Москаленском районе Омской области простились с участником СВО

В зоне СВО погиб омич Николай Куликов. О прощании с героем сообщили в Москаленском отделении партии «Единая Россия». Контракт с министерством обороны Николай Куликов заключил в 2024 году, служил водителем в роте радиоэлектронной борьбы. Погиб 23 декабря 2024 года в ходе выполнения боевых задач.
Николай Куликов родился в Казахстане, в 1995 году вместе с родителями переехал в деревню Гвоздевка Москаленского района, получил среднее профессиональное образование по специальности «мастер сельскохозяйственного производства и слесарь-ремонтник 4-го разряда». В 2003 году переехал в Омск, до СВО работал на вахте в Ханты-Мансийском автономном округе.
Администрация Москаленского района и Москаленское отделение партии «Единая Россия» выразили искренние соболезнования семье погибшего.