В Москаленском районе Омской области простились с участником СВО

Николай Куликов родился в Казахстане, в 1995 году вместе с родителями переехал в деревню Гвоздевка Москаленского района, получил среднее профессиональное образование по специальности «мастер сельскохозяйственного производства и слесарь-ремонтник 4-го разряда». В 2003 году переехал в Омск, до СВО работал на вахте в Ханты-Мансийском автономном округе.