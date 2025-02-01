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В Челябинске развивают новый вид донорства для помощи будущим мамам

Станция переливания крови приглашает доноров с отрицательным резусом и антителами к антигену резус.

Источник: РИА "Новости"

Доноры крови теперь могут помочь будущим мамам. Из полученной плазмы будут изготавливать лекарство для предотвращения резус-конфликта во время беременности и рисков потери ребенка. Такой препарат называется «Иммуноглобулин человека антирезус».

— Женщины и мужчины, имеющие отрицательный резус и у которых были выявлены антитела к антигену резус, просим вас написать в личные сообщения группы ВКонтакте «Я донор» или позвонить по телефону +7−912−316−17−73 для записи на беседу с врачом, с последующей сдачей плазмы, — сообщает Станция переливания крови ФМБА России.

Станция переливания крови ФМБА России в Челябинске находится на улице Воровского, 51.

медицина