В Челябинске развивают новый вид донорства для помощи будущим мамам

— Женщины и мужчины, имеющие отрицательный резус и у которых были выявлены антитела к антигену резус, просим вас написать в личные сообщения группы ВКонтакте «Я донор» или позвонить по телефону +7−912−316−17−73 для записи на беседу с врачом, с последующей сдачей плазмы, — сообщает Станция переливания крови ФМБА России.