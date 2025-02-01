Калининградских школьников научат правильно тратить деньги

Калининградским школьникам предлагают присоединиться к онлайн-урокам по финансовой грамотности. Как сообщает пресс-служба областного правительства, занятия посвящены грамотному управлению деньгами, выбору финансовых инструментов, страхованию, налогам и будущей пенсии. Есть информация об истории денег, о мошенниках и пр.