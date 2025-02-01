Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградских школьников научат правильно тратить деньги

В онлайн-уроках могут участвовать все желающие.

Калининградским школьникам предлагают присоединиться к онлайн-урокам по финансовой грамотности. Как сообщает пресс-служба областного правительства, занятия посвящены грамотному управлению деньгами, выбору финансовых инструментов, страхованию, налогам и будущей пенсии. Есть информация об истории денег, о мошенниках и пр.

Всего — 29 актуальных тем по финансовой грамотности, которые раскроют опытные педагоги и эксперты.

Участвовать в уроках можно до 18 апреля самостоятельно или в составе класса. Подробности здесь.

образование