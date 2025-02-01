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«Белтелеком» не будет принимать ряд платежей от жителей Минска до 3 февраля

В «Белтелекоме» сказали, почему не будут принимать некоторые платежи от жителей Минска до 3 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые платежи от минчан не будут приниматься «Белтелекомом» на протяжении нескольких дней.

С 23:45 31 января 2025 года до 09:00 03 февраля 2025 года в связи с проведением работ в расчетной системе для абонентов-физических лиц города Минска будет отсутствовать прием платежей за телефон с кредитным способом оплаты, закрытый телефон, услуги хостинга — в ЕРИП, на сайте РУП «Белтелеком» и в приложении «Мой Белтелеком», — говорится в официальном сообщении, которое было размещено на сайте организации.

Ранее мы писали о том, что шоумен и телеведущий, уроженец Минска Дмитрий Шепелев неожиданно признался: его 11-летний сын от Жанны Фриске доставляет ему немало беспокойств, более того, его, как отца, уже даже вызывали в школу (здесь про это).

Рассказывали мы и о том, что популярный российский телеведущий Владимир Березин рассказал Алене Спиридович о своих чеченских корнях, оказывается отец будущей звезды экрана в свое время предложил его матери стать его второй женой (читать далее вот тут).