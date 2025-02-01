«Белтелеком» не будет принимать ряд платежей от жителей Минска до 3 февраля

С 23:45 31 января 2025 года до 09:00 03 февраля 2025 года в связи с проведением работ в расчетной системе для абонентов-физических лиц города Минска будет отсутствовать прием платежей за телефон с кредитным способом оплаты, закрытый телефон, услуги хостинга — в ЕРИП, на сайте РУП «Белтелеком» и в приложении «Мой Белтелеком», — говорится в официальном сообщении, которое было размещено на сайте организации.