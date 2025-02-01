Боец из Эхирит-Булагатского района Александр Анынов погиб в зоне спецоперации

Трагические новости пришли в Иркутскую область. При выполнении боевого задания в зоне СВО погиб рядовой Александр Анынов. Об этом сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.
— Он родился 1 декабря 1996 года в селе Корсук, — рассказали о бойце в администрации. — В начальных классах учился в Корсукской школе, затем находился в детском доме «Солнышко» поселка Усть-Ордынский. С 2009 по 2012 год — в школе-интернате № 28 в Тулуне. После 9 класса Александр поступил в Балаганский аграрный технологический техникум, получил специальность повара. С 2014 по 2016 годы учился в ПТУ в селе Оек на слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.
Александр был призван на срочную службу в 2017 году. А 20 августа 2024-го подписал контракт с Минобороны России, после чего уехал «за ленточку». Спустя месяц, 26 сентября, рядовой Анынов героически погиб. До своего 27-летия он не дожил пары месяцев.
Напомним, видео, снятое в одном из торговых центров Иркутска вечером 31 января, наделало шума в соцсетях. На кадрах — медики скорой, оказывающие помощь подростку. Пол вокруг него испачкан кровью, рядом толпятся зеваки.