Три области вводят сбор за пересечение границы Беларуси на авто с 1 февраля

Сбор за пересечение границы на авто вводят в трех областях Беларуси с 1 февраля 2025 года. Соответствующие решения, как передает БелТА, приняты властями Брестской, Витебской и Гродненской областей.
Сумма сбора — одна базовая величина, по состоянию на 1 февраля 2025 года это 42 белорусских рубля.
Сбор взимается с транспортного средства вне зависимости от количества находящихся в нем пассажиров,
Вместе с тем, есть и некоторые исключения, так, к примеру, от уплаты сбора освобождаются лица, которые еду с похорон в Беларуси членов семьи и близких родственников (при наличии у них подтверждающих документов).
Ну уплачивают сбор и иностранные граждане, покидающие Беларусь после пребывания в белорусских санаторно-оздоровительных организациях. Соответствующие документы также нужно будет предъявить.
Ранее мы писали о том, что в «Белтелекоме» подробно рассказали, когда и какие платежи они не будут принимать от жителей в Минске (тут про это).