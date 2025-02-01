Белорусам в ближайшие дни обещают снег, гололедицу и легкий мороз

Во вторник 4 февраля по сообщениям синоптиком, погода не претерпит кардинальных изменений, однако с облачной сменится на облачную с прояснениями. Как и днем ранее, будет идти кратковременный снег, местами мокрый, на дорогах сохранится гололедица. Температура будет постепенно падать от −1°С по югу до −9°С по северу, днем градусник покажет −6, +1°С.