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Белорусам в ближайшие дни обещают снег, гололедицу и легкий мороз

Погода в последний зимний месяц наконец-то приблизится к климатической норме, порадовав белорусов снегом и легким морозом.

Сейчас в Ричмонде: +5° 0 м/с 75% 764 мм рт. ст. +4°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 фев — Sputnik. На белорусскую погоду в воскресенье 2 февраля будет влиять тыловая часть циклона, который смещается в Беларусь с северо-запада России и принесет с собой минусовую температуру и кратковременный снег, сообщается на сайте Белгодрометцента.

Погода ожидается облачной с прояснениями, во многих районах выпадет кратковременный снег, местами мокрый снег. Синоптики предупреждают белорусов о гололедице на дорогах. Ветер будет западным, в отдельных районах порывистым. Ночью похолодает до −4°С, днем воздух прогреется до +4°С в среднем по республике.

В начале новой недели 3 февраля на погоде скажутся неустойчивые арктические воздушные массы, который будут подступать с севера Европы.

В понедельник 3 февраля будет облачно со снегом, мокрым снегом и порывистым ветром. На дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха ночью опустится −1,-6°С, днем поднимется до −4, +2°С.

Во вторник 4 февраля по сообщениям синоптиком, погода не претерпит кардинальных изменений, однако с облачной сменится на облачную с прояснениями. Как и днем ранее, будет идти кратковременный снег, местами мокрый, на дорогах сохранится гололедица. Температура будет постепенно падать от −1°С по югу до −9°С по северу, днем градусник покажет −6, +1°С.