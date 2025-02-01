156 предостережений за нарушения при продаже семян выдали в Иркутской области

В 2024 году Управлением Россельхознадзора в Приангарье было выдано 156 предостережений о нарушении обязательных требований. Зафиксированы 109 случаев продажи семян овощей и ягод, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию на территории России.