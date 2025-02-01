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156 предостережений за нарушения при продаже семян выдали в Иркутской области

В Россельхознадзоре подвели итоги за 2024 год.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В преддверии старта посадочного сезона специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия советуют садоводам использовать семена, которые соответствуют требованиям Федерального закона «О семеноводстве».

— В том числе, запрещено использовать семена, заражённые или засоренные карантинными объектами, содержащие генно-инженерно-модифицированные организмы, — отмечают в ведомстве.

С остальными правилами можно ознакомиться на официальном сайте.

В 2024 году Управлением Россельхознадзора в Приангарье было выдано 156 предостережений о нарушении обязательных требований. Зафиксированы 109 случаев продажи семян овощей и ягод, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию на территории России.

Напомним, видео, снятое в одном из торговых центров Иркутска вечером 31 января, наделало шума в соцсетях. На кадрах — медики скорой, оказывающие помощь подростку. Пол вокруг него испачкан кровью, рядом толпятся зеваки.