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Росстат: население Башкирии за прошлый год сократилось на 9 тысяч человек

По данным Росстата население Башкирии за год сократилось на 9 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

По данным Росстата на 1 января 2025 года население Башкирии составило 4 046 094 жителей. Такую цифру казали в ведомстве в последнем отчете.

В том же отчете специалисты пишут, что на начало 2024 года число постоянно проживающих в Башкирии жителей было на 9133 больше. Население республики на начало прошлого года составляло 4 055 277 человек.

Что касается соотношения населения по типу городское/сельское, то в Башкирии в городах проживают 2 543 151 человек, а в селах 1 502 943.

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