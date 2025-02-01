В Минтруда сообщили, что детские пособия увеличены в Беларуси с 1 февраля 2025 года

В Беларуси с 1 февраля 2025 года увеличиваются размеры пособий семьям с детьми.
Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси, пособия на детей в возрасте до трех лет увеличены в среднем на 10,8%.
С 1 февраля по 31 июля 2025 года на первого ребенка выплаты составят 861,42 рубля (+83,61 BYN), на второго и последующих детей — 984 рубля 48 копеек (+95,56 рубля).
Пособие на ребенка-инвалида увеличено на 107,5 рубля и составляет с 1 февраля 2025 года 1107 рублей 54 копейки.
Увеличиваются с названной даты и пособия, «привязанные» к величине бюджета прожиточного минимума, который также повышен с 1 февраля.
Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка — 10 БПМ, то есть 4476,40 рубля.
При рождении второго и последующих детей выплата определена в размере 14 бюджетов прожиточного минимума, что в абсолютных числах составляет 6 266 рублей 96 копеек.
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