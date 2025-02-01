В Уфе дорожники начали проводить ямочный ремонт.

В Уфе интенсивно тает снег. Уже который день в столице Башкирии стоит плюсовая температура. Дорожники воспользовались тёплой погодой и приступили к ямочному ремонту.
«В Кировском районе Уфы сегодня начался ямочный ремонт на определённых участках, где необходимо восстановить дорожное полотно. Дорожники применяют литую и холодную асфальтобетонную смесь», — сообщил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
Кроме этого, в муниципалитете коммунальные службы продолжают работу по очистке улиц, тротуаров и вывозу снега.
«Существует высокая вероятность схода наледи и сосулек с крыш. Все организации и управляющие компании получили уведомления о незамедлительном устранении опасных участков. Если вы заметите места, где необходимо сбить наледь с крыши, пишите в комментариях! Все обращения будут доведены до обслуживающих организаций», — предупредил Илвир Нурдавлятов.
Добавим, в Уфе завершается реконструкция Храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.