В Уфе дорожники начали проводить ямочный ремонт.

«Существует высокая вероятность схода наледи и сосулек с крыш. Все организации и управляющие компании получили уведомления о незамедлительном устранении опасных участков. Если вы заметите места, где необходимо сбить наледь с крыши, пишите в комментариях! Все обращения будут доведены до обслуживающих организаций», — предупредил Илвир Нурдавлятов.