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В Уфе дорожники начали проводить ямочный ремонт

В Уфе дорожники начали проводить ямочный ремонт.

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В Уфе интенсивно тает снег. Уже который день в столице Башкирии стоит плюсовая температура. Дорожники воспользовались тёплой погодой и приступили к ямочному ремонту.

«В Кировском районе Уфы сегодня начался ямочный ремонт на определённых участках, где необходимо восстановить дорожное полотно. Дорожники применяют литую и холодную асфальтобетонную смесь», — сообщил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

Кроме этого, в муниципалитете коммунальные службы продолжают работу по очистке улиц, тротуаров и вывозу снега.

«Существует высокая вероятность схода наледи и сосулек с крыш. Все организации и управляющие компании получили уведомления о незамедлительном устранении опасных участков. Если вы заметите места, где необходимо сбить наледь с крыши, пишите в комментариях! Все обращения будут доведены до обслуживающих организаций», — предупредил Илвир Нурдавлятов.

Добавим, в Уфе завершается реконструкция Храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

ЖКХ