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В городе Башкирии отключили электричество

В городе Башкирии отключили электричество.

Источник: Башинформ

В Стерлитамаке сегодня пройдёт плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в администрации города.

«В связи с ремонтными работами планируется отключение электричества на некоторых улицах города», — говорится в сообщении муниципалитета.

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