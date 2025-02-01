В Стерлитамаке сегодня пройдёт плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в администрации города.
«В связи с ремонтными работами планируется отключение электричества на некоторых улицах города», — говорится в сообщении муниципалитета.
В городе Башкирии отключили электричество.
В Стерлитамаке сегодня пройдёт плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в администрации города.
«В связи с ремонтными работами планируется отключение электричества на некоторых улицах города», — говорится в сообщении муниципалитета.