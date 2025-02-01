В Башкирии ожидается гололед и туман на дорогах

В предстоящее воскресенье, 2 февраля, в Башкирии ожидается облачная погода. По данным Башгидрометцентра в республике местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах гололед, на дорогах туман и гололедица.
Метеорологи прогнозируют юго-западный ветер 3−8 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит 0, −5, днем −2, +3. Видимость на дорогах республики в тумане сократится до 500−1000 метров.
В этот же день в Уфе прогнозируется облачная погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду, температура воздуха новью 0, −2, днем 0, +2.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.