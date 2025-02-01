«Зеленстрой» сказал, как борется с шумными воронами в Минске лишь до 15 февраля

«Зеленстрой» рассказал, как борется с шумными воронами в Минске и почему делает это лишь до 15 февраля. Как сообщил замдиректора по текущему содержанию и благоустройству «Зеленстроя Партизанского района» Сергей Герасимчик, в настоящее время коммунальщики активно проводят работы по обрезке и формованию деревьев, попутно уничтожая пустующие вороньи гнезда.