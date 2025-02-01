«Зеленстрой» сказал, как борется с шумными воронами в Минске лишь до 15 февраля

«Зеленстрой» рассказал, как борется с шумными воронами в Минске и почему делает это лишь до 15 февраля. Как сообщил замдиректора по текущему содержанию и благоустройству «Зеленстроя Партизанского района» Сергей Герасимчик, в настоящее время коммунальщики активно проводят работы по обрезке и формованию деревьев, попутно уничтожая пустующие вороньи гнезда.
Специалист, как пишут «Минск-Новости», пояснил, что в коммунальные службы нередко обращаются с жалобами на кричащие стаи ворон. Однако тут есть жесткие требования законодательства.
— Распространение и численность пернатых, причиняющих беспокойство жителям населенных пунктов, разрешается регулировать только путем разрушения птичьих гнезд, причем в строго определенный период — с 15 августа по 15 февраля, — отметил Сергей Герасимчик.
Специалист подчеркнул, что с 15 февраля по 15 августа незаконна и обрезка веток, на которых расположены гнезда.
Вместе с тем, как констатировал Герасимчик, вороны являются достаточно умными птицами, селиться они предпочитают там, где легко раздобыть еду, а ее источниками нередко выступают открытые мусорные контейнеры.
— Проявляйте элементарную бытовую культуру, сортируйте выбрасываемый мусор, содержите контейнерные площадки в чистоте, и о вороньем карканье за окнами можно будет забыть, — обобщил специалист.
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